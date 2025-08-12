Procurador lamenta suspensión del juicio del caso “Pica” contra sacerdotes jesuitas por encubrimiento

El juzgado fijó la continuación del juicio para los días 27 y 28 de agosto, jornadas en las que se espera dar continuidad al proceso que busca justicia para las víctimas de pederastia en instituciones religiosas.
El juicio se reanudará el 27 y 28 de agosto. Foto: Archivo
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, lamentó este martes la cuarta suspensión consecutiva del juicio oral contra los jesuitas Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, procesados por encubrimiento en el caso de abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas.

“Desde Cochabamba nos informan que se ha suspendido por cuarta vez la audiencia en el caso pederastia. Lamentamos esta situación, pese a que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios por parte de la víctima y esta entidad constitucional”, señaló Condori, citado en un reporte institucional.

La audiencia debía realizarse en el Juzgado Cuarto de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, de Cochabamba, pero nuevamente fue postergada por problemas de salud que enfrenta uno de los acusados.

El procurador expresó su respaldo a la propuesta del Tribunal del caso, que plantea realizar las próximas audiencias en modalidad virtual o mixta, con el objetivo de evitar más retrasos en el proceso judicial.

“Entendemos los temas de salud, pero para este tipo de casos existen varias modalidades de audiencia: presencial, virtual y mixta”, insistió.

El juzgado fijo la continuación del juicio para el 27 y 28 de agosto, jornadas en las que se espera dar continuidad al proceso que busca justicia para las víctimas de pederastia en instituciones religiosas. Condori subrayó que se trata de niños y adolescentes que en su momento fueron víctimas de graves vulneraciones a sus derechos humanos.

“Estos niños (víctimas de pederastia) merecen justicia, pues son menores que en su momento han sufrido vulneración a sus derechos humanos. Los delitos que han sido cometidos en contra de estos niños deben ser castigados con rigurosidad”, enfatizó.