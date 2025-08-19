Proponen una gran alianza entre Rodrigo, Tuto y Samuel para garantizar la gobernabilidad

MacLean sostuvo que el reto inmediato para la oposición es evitar divisiones y priorizar un proyecto conjunto de unidad nacional, capaz de dar respuesta a la crisis y garantizar gobernabilidad desde noviembre.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El exalcalde de La Paz y exministro de Estado, Ronald MacLean Abaroa, planteó la conformación de una gran alianza entre Rodrigo Paz, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, con el fin de garantizar la gobernabilidad del país en medio de la crisis política y económica.

MacLean destacó que los tres líderes provienen de una misma tradición política y que conformar un bloque unido permitiría proyectar estabilidad y solidez en el nuevo ciclo. “Yo creo que son la misma familia”, sostuvo MacLean en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Sostuvo que “tenemos fotografías del mismo gabinete con Tuto, con Samuel”, por lo que considera que “tiene que haber un retorno. Además, cuando lo ganaron, yo veía a Tuto llegando a visitar a Jaime (Paz Zamora), con una buena relación con Rodrigo también de años. Jaime decía: el próximo presidente, un poco voy a ser yo, son mis herederos. Samuel y Tuto han sido mis ministros, y está mi hijo, y bueno, salió el hijo de primero. Ahí tenemos que demostrar que estamos por encima de las ambiciones personales inmediatas y darle un gran gesto de generosidad, de sensibilidad política hacia el país”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de acuerdos parlamentarios, el exministro consideró que existe un escenario favorable: “Desde luego, entre la bancada de Rodrigo y la de Samuel ya hacen un número apreciable. Yo creo que sí, que se pueden sentar a trabajar de cara a la crisis que se nos viene”.

MacLean remarcó que una decisión política de esa magnitud no solo garantizaría estabilidad en el Congreso, sino también la capacidad de enfrentar la crisis económica con un equipo sólido. “El apoyo de Samuel también a Rodrigo que se lo dio es fundamental, desde el punto de vista congresal y de recursos. Además, él dijo que tenía ya un equipo trabajando en cómo contener la crisis económica. Tanto Tuto como Samuel han estado adelantados en esto, y eso se lo tenían que poner a disposición de Rodrigo para hacer un buen equipo”, explicó.

El exalcalde pidió especialmente a Quiroga un gesto de desprendimiento político, pues “si Tuto da este gesto grande, de generosidad y de estadista, va a ayudar mucho. Porque nos tenemos que juntar como familia boliviana. No podemos seguir enfrentados incluso entre nosotros”, afirmó.

