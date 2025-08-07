Putin habló sobre el encuentro con Trump y dio pistas de dónde podría realizarse: “Aquí tengo un amigo que se ha ofrecido”

Fuente: Infobae

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este jueves que la anunciada reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump en los próximos días podría celebrarse en Emiratos Árabes Unidos.

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar este tipo de eventos. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos”, dijo Putin junto al líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y aseguró que “sería uno de los lugares bastante adecuados”.

Putin hizo el anuncio en el Kremlin después de su reunión con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

No hubo comentarios inmediatos el jueves desde la Casa Blanca y no estaba claro cómo el anuncio de la reunión afectaría la fecha límite del viernes de Trump para que Rusia detenga los asesinatos o enfrente fuertes sanciones económicas.

Las declaraciones de Putin se producen un día después de su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, con que el líder ruso abordó la situación en Ucrania.

Kirill Dmitriev, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia que se reunió con Witkoff el miércoles, dijo que una reunión entre Trump y Putin permitiría a Moscú “transmitir claramente su posición” y esperaba que una cumbre incluyera discusiones sobre cuestiones económicas mutuamente beneficiosas, incluidas inversiones conjuntas en áreas como elementos de tierras raras.

Horas antes, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, confirmó que Putin y Trump planean reunirse en los próximos días.

“La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos”, dijo Ushakov.