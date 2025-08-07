Putin habló sobre el encuentro con Trump y dio pistas de dónde podría realizarse: “Aquí tengo un amigo que se ha ofrecido”

El presidente ruso hizo declaraciones luego de su reunión con el líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Será la primera cumbre del jefe del Kremlin con un presidente estadounidense posterior a la invasión a Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, caminan durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 7 de agosto de 2025. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS