Putin invita a Trump a reunirse en Moscú

El anuncio se produjo durante una rueda de prensa conjunta.

Fuente: RT

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a celebrar un encuentro en Moscú en respuesta a sus palabras de volver a reunirse «muy pronto».

«Hablaremos con usted dentro de poco y probablemente nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias, Vladímir», dijo Trump durante la rueda de prensa conjunta. «En Moscú», contestó enseguida Putin.

Los mandatarios comparecieron ante la prensa tras su histórica reunión al más alto nivel que tuvo lugar este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. El encuentro se celebró a puerta cerrada en formato ‘3 a 3’ y duró casi tres horas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante el cara a cara con su par estadounidense, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

El encuentro que se celebra esta jornada es el primero entre los dos líderes desde 2019, cuando se reunió en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. También marcó la primera vez que Putin se vio con un mandatario estadounidense desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022.

El presidente ruso llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez fue en septiembre de 2015, cuando participó en Nueva York al debate anual de la Asamblea General de la ONU.