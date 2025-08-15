Putin se convierte en meme con sus caras antes de reunirse con Trump en Alaska

Se tomaron imágenes de ambos posando para fotografías junto a asistentes y secretarios antes de una reunión a puertas cerradas para negociar un alto el fuego en la guerra de Ucrania y otros temas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se convirtió en un meme en las redes sociales después de hacer muecas mientras posaba para fotos junto al presidente estadounidense, Donald Trump, antes de su reunión en Alaska el viernes (15).

Putin, que inicialmente se mostró neutral, pareció alarmarse por la cantidad de preguntas que le hicieron los periodistas pidiendo su declaración antes de que ambos comenzaran su conversación privada.

Según CNN Internacional, al presidente ruso le preguntaron, por ejemplo, sobre el alto el fuego, si estaría dispuesto a comprometerse a no matar más civiles y por qué Trump debería confiar ahora en su palabra.

Antes de este momento, en la Base Militar Elmendorf-Richardson de Anchorage, Trump recibió a Putin con una alfombra roja. Con sonrisas, ambos se saludaron y posaron para fotos con la prensa.

Trump aplaudió a Putin mientras esperaba que llegara a su lado luego de descender del avión presidencial ruso y recibió señales de aprobación con el pulgar a cambio.