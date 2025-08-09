Putin y Trump se reunirán en Alaska: todo lo que hay que saber

Los dos líderes se reunirán por primera vez desde 2019 y discutirán la resolución del conflicto ucraniano.

Fuente: RT

El Kremlin y la Casa Blanca revelaron este viernes la fecha y el lugar de la inminente reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump, esperada por la comunidad mundial desde la proclamación del presidente estadounidense en enero.

¿Dónde y cuándo se celebrará?

Los primeros detalles de la reunión fueron anunciados por el propio Trump. El mandatario informó que «la tan esperada reunión» tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el estado de Alaska.

La información fue confirmada por el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, que explicó que se escogió Alaska como lugar para la cumbre porque Rusia y EE.UU. son «vecinos cercanos y comparten frontera» y «parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering», que separa el territorio ruso de Alaska.

Al mismo tiempo, el funcionario resaltó que «en Alaska y el Ártico se cruzan los intereses económicos de Rusia y Estados Unidos».

¿Por qué Alaska?

La elección del lugar de encuentro tiene connotaciones simbólicas, dado que Alaska perteneció a Rusia hasta 1867, cuando el por entonces zar Alejandro II concretó la venta de ese territorio y sus islas adyacentes a Estados Unidos. De tal manera, Putin se convertirá en el primer líder en la historia de Rusia en visitar Alaska, que durante décadas formó parte del territorio ruso.

El estrecho de Bering separa Alaska de la Chukotka rusa, y tiene apenas 86 km de ancho. En detalle, la frontera real entre ambos países se extiende entre las islas Ratmanov y Kruzenshtern, separadas por menos de cuatro km.

¿Qué discutirán?

Ushakov detalló que el tema central de las negociaciones entre los dos líderes será la resolución del conflicto ucraniano. «Sin duda, los presidentes se centrarán en discutir las opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo de la crisis ucraniana«, aseguró.

La importancia de la reunión La cumbre será el primer encuentro entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. Además, será el primer viaje del presidente ruso a Estados Unidos en casi una década. El mandatario viajó a Nueva York en septiembre de 2015 para participar en el debate anual de la Asamblea General de la ONU. La preparación El Kremlin y la Casa Blanca han llegado a un acuerdo para organizar la reunión entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump durante la visita a Moscú del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, quien se reunió este miércoles con el mandatario ruso.