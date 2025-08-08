“Que digan lo que quieran de mí”: Samuel responde a la “guerra sucia” con una canción de Olga Tañón

Fuente: El Deber

Acompañado de su esposa Nidia Monje, el empresario y candidato a la presidencia de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, publicó un nuevo video en Tik Tok para responder a sus adversarios con la canción “Mi forma de ser” de la cantante puertorriqueña Olga Tañón.

En el extracto del audio de la canción que acompaña el video, la letra dice: “Que digan lo que quieran de mí. ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí? Que me envidian y quieren lo malo pa mí…que digan lo que quieran de mí”.

En el video se observa a Doria Medina y a su esposa detenerse un momento para ver su celular, luego sonríen y continúan caminando.

El texto que acompaña al video dice: “Cuando vemos la guerra sucia que nos hacen, nos reímos y salimos a trabajar por Bolivia. ¡Vamos a cambiar Bolivia en 100 días, caraj…!”.

El candidato y su esposa aseguran que están concentrados en trabajar por Bolivia y que no los van a distraer con la “guerra sucia”.

En los últimos días rumbo a las elecciones generales del próximo 17 de agosto, Doria Medina es uno de los candidatos más señalados con una serie de denuncias públicas (principalmente a partir de su alianza con el empresario Marcelo Claure) e incluso involucraron a su familia en la disputa electoral.

“Si persiste esta guerra sucia desalmada, tan grosera, tan poca ética, solo nos vamos a hacer daño entre nosotros. No comparto esa lógica de guerra sucia, creo que han pasado límites con Samuel, por suerte él y su familia saben manejar las cosas, pero yo creo que en la política jamás se deben meter con la familia”, afirmó la senadora y candidata a diputada de Unidad, Andrea Barrientos, en una entrevista con El Deber.

