“Querían evitar que emita mi voto”: Andrónico considera que las agresiones vienen de “grupos organizados”

El candidato presidencial de la Alianza Popular fue agredido este domingo cuando acudió a su recinto electoral, denunciando que no querían dejarlo votar en su región en el trópico de Cochabamba.

El candidato presidencial de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, consideró este domingo que intentaron impedirle votar en el trópico de Cochabamba, ante las agresiones de las que fue blanco cuando llegaba a su recinto electoral en el municipio de Entre Ríos.

Rodríguez fue agredido con piedras y abucheos a su salida de la unidad educativa José Carrasco, hecho que ocurrió en plena jornada electoral del 17 de agosto, en una región considerada bastión político y sindical del líder cocalero Evo Morales, considerado el ementor de Rodríguez.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2025/08/[email protected]_1755467867136.mp4

"Son grupos organizados que de manera intolerante han esperado (…) para evitar que emita mi voto", sostuvo Rodríguez tras los incidentes. "El objetivo parece que del pequeño grupo era que yo no pueda acercarme siquiera al recinto", agregó.

Asimismo, la llegada del candidato al recinto electoral se retrasó debido a una explosión menor en los alrededores, lo que generó tensión desde horas tempranas, según las denuncias que surgieron en redes sociales.

Pese a este escenario, Rodríguez logró votar y resaltó la participación ciudadana en las urnas, las cuales ya empezaron a cerrarse en torno a las 16:00 en diferentes regiones del país para empezar con el conteo de votos y después derivar los resultados a los respectivos centros de cómputo que estás bajo el mando de los tribunales electorales departamentales.

Rodríguez se encontraba acompañado de dirigentes de las seis federaciones del trópico y de candidatos de las circunscripciones 24 y 25. "Estas elecciones, sin duda, son cruciales y esperemos que la fortaleza del pueblo se muestre y se exprese en las urnas", matizó el candidato presidencial.