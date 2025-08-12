¿Quién es el «Vice»? Jhonny cierra campaña y encara horas decisivas para su fórmula

En las últimas horas se había especulado que el vicepresidenciable era Leopoldo Chui, un dirigente y político alteño que apareció en una fotografía junto con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Por: eju.tv / Video: No Mentirás

En la recta final de la campaña electoral, Jhonny Fernández ha mantenido el suspenso sobre el candidato a la Vicepresidencia de la alianza La Fuerza del Pueblo que lidera de cara a las elecciones del 17 de agosto.

La noche de este lunes, cerró campaña en Santa Cruz en medio de bailes y promesas electorales, como el «perdonazo tributario».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En las últimas horas se había especulado que el vicepresidenciable era Leopoldo Chui, un dirigente y político alteño que apareció en una fotografía junto con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Chui fue parte de la agrupación Jallalla que llevó a la silla de la Gobernación de La Paz a Santos Quispe. Estuvo detenido acusado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Consultado por esta persona, Fernández dijo: «Con Leopoldo nos hemos reunido, hemos tenido varias reuniones y me llevo bien, tiene una agrupación en El Alto y La Paz y con él hemos coincidido en muchas cosas, pero no hemos definido nada».

¿Es Leopoldo Chui? «No, no hay… no puedo decir nada hasta mañana» martes, dijo.

Explicó que este martes se reunirá con representantes de organizaciones sociales en La Paz, donde definirá la candidatura.

«Mañana tenemos la reunión de todas las organizaciones sociales y de ahí vamos a tomar la decisión de presentar ya a nuestro candidato», señaló.

La alianza tiene plazo hasta este miércoles 13 de agosto para inscribir al candidato a vicepresidente para los comicios generales.

Fernández anunció reuniones con sectores en El Alto y el cierre de campaña en Uncía, en el norte de Potosí.