¿Quién es Erick Roberto Baeza? Un historial delictivo resurge tras su secuestro

Aunque recientemente fue víctima de un secuestro, los registros de la Policía Boliviana y de la Corte Suprema de Justicia revelan un pasado marcado por delitos similares.

Fuente: Red Uno

Erick Roberto Baeza Achá fue secuestrado el pasado 29 de julio en el barrio Las Palmas, en un hecho que conmocionó a la ciudad. Según reportes policiales, sujetos vestidos como policías interceptaron a Baeza Achá y lo subieron a un motorizado, huyendo con rumbo desconocido.

Entre 1986 y 1988, Erick Baeza Achá participó en al menos dos secuestros de alto perfil en Santa Cruz y Cochabamba. En el primer caso, ocurrido el 7 de julio de 1986, secuestró a una mujer en la zona sur de Santa Cruz, exigiendo un rescate de 259.000 dólares para liberarla con vida.

Cinco de diciembre de 1988, en Cochabamba, Baeza Achá estuvo involucrado en un segundo secuestro, donde retuvieron a dos mujeres y pidieron un rescate de 2 millones de dólares.

Por estos hechos, la justicia lo condenó por secuestro, aunque los registros no detallan cómo obtuvo su libertad ni a qué se dedicaba posteriormente en Santa Cruz.