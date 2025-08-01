Sale a la luz video del momento en que un hombre es secuestrado por falsos policías

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz y grupos de inteligencia investigan un presunto secuestro. Un video ha captado el momento en que la víctima es subida a un vehículo por individuos vestidos con uniformes de policía y armados. Sin embargo, las autoridades han asegurado que no se trata de funcionarios policiales, ya que no se realizó ningún operativo oficial.

El momento que el hombre es llevado por los cuatro sujetos quedó grabado

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, el hecho se registró el martes 29 de julio. En las imágenes se observa cómo cuatro hombres con el rostro cubierto, con gorras características de la Policía y con chalecos fuerzan que la víctima, un hombre de 61 años, ingrese a un auto.