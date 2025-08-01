Sale a la luz video del momento en que un hombre es secuestrado por falsos policías

Sale a la luz video del momento en que un hombre es secuestrado por falsos policíasCategorías Seguridad, VideosEtiquetas , Adultos 14/08/202514/08/2025 El momento en el que el hombre es llevado por cuatro sujetos quedó grabado por cámaras de seguridad en el barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra. <br /> <br /> Fuente: Unitel eju.tv La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz y grupos de inteligencia investigan un presunto secuestro. Un video ha captado el momento en que la víctima es subida a un vehículo por individuos vestidos con uniformes de policía y armados. Sin embargo, las autoridades han asegurado que no se trata de funcionarios policiales, ya que no se realizó ningún operativo oficial. El momento que el hombre es llevado por los cuatro sujetos quedó grabado => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, el hecho se registró el martes 29 de julio. En las imágenes se observa cómo cuatro hombres con el rostro cubierto, con gorras características de la Policía y con chalecos fuerzan que la víctima, un hombre de 61 años, ingrese a un auto. El vehículo en el que la víctima fue trasladada tenía vidrios oscuros. Uno de los familiares de la víctima aseguró haber recibido un mensaje en el que le exigían un pago cuantioso a cambio de la liberación. Según los familiares, a más de dos semanas del hecho, los secuestradores no volvieron a contactarlos. El lugar por el que fue visto por última vez este hombre en en la avenida Ibérica, calle El paradero del hombre sigue siendo desconocido por lo que la familia tiene preocupación sobre la causa del hecho. Revelan video de un segundo secuestro ejecutado con similar modo de operación