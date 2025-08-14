Revelan video de un segundo secuestro ejecutado con similar modo de operación

En ambos casos se observa a hombres con gorras y chalecos antibalas obligando a subir a motorizados a dos hombres por separado.

Fuente: Unitel

Dos hombres están desaparecidos en Santa Cruz de la Sierra después de ser presuntamente secuestrados por individuos vestidos con uniformes policiales. Son dos casos distintos que están siendo investigados por las autoridades, que analizan imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. El primer caso ocurrió el 26 de julio; es decir, solo tres días de diferencia del otro suceso. Se reveló que existen videos que muestran como estas personas son abordadas por delincuentes, en momentos distintos, pero con situaciones similares. [Captura de video] / Se ejecutó similar método en este segundo secuestro