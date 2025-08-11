¿Quiénes tendrán preferencia para votar en las Elecciones Generales del 17 de agosto?

Charles Muñoz Flores

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas acompañadas de menores y quienes presenten algún tipo de discapacidad tendrán prioridad para emitir su voto en las Elecciones Generales del próximo 17 de agosto.

El vocal electoral Gustavo Ávila explicó que el jurado electoral será la máxima autoridad en cada mesa de sufragio, con la facultad de decidir el orden de atención y garantizar que se respete la preferencia de voto.

“Ellos van a decidir, por ejemplo, sobre la preferencia del voto que abarca a las mujeres en estado de gestación, las personas que estén acompañadas de menores y los adultos mayores”, detalló Ávila.

Asimismo, las personas con discapacidad visual o auditiva podrán ejercer su voto asistido. En estos casos, el jurado acompañará al elector hasta el recinto y, para quienes no pueden ver, se entregará una cercha en braille con los nombres de los candidatos, asegurando transparencia e imparcialidad en el proceso.

Ávila subrayó que la labor de los jurados va más allá de organizar el orden de votación. Son responsables de decidir sobre la validez o anulación de votos, realizar el escrutinio y conteo, y certificar los resultados en cada mesa. “La presencia de los jurados electorales en el proceso boliviano es vital”, afirmó.

El único documento válido para sufragar será la cédula de identidad, que deberá presentarse físicamente. Con estas medidas, el TSE busca garantizar un proceso inclusivo, seguro y transparente, respetando el derecho al voto de todos los ciudadanos.