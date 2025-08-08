Quispe prevé balotaje derechista y culpa a Andrónico por mala elección de su candidata

El gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, pronosticó que las elecciones generales derivarán en una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha y que la izquierda quedará fuera de la contienda.

Quispe atribuyó el mal desempeño de Andrónico Rodríguez, candidato por Alianza Popular, a la mala elección de su compañera de fórmula Mariana Prado, a quien responsabilizó de restarle votos.

“En las encuestas hay dos candidatos (de oposición) que están luchando. Lamentable, la izquierda va a perder en estas elecciones, porque Andrónico se ha equivocado con su vicepresidente”, afirmó Quispe.

Sostuvo que varias organizaciones sociales retiraron su respaldo al titular del Senado por la falta de conexión de su dupla con las bases. “Pensábamos que siendo un candidato joven iba a sumar, pero realmente se equivocó”, reiteró.

Los últimos resultados de la tercera encuesta nacional de Ciesmori, por encargo de Unitel, sobre la intención de voto, ubican a Samuel Doria Mediana con un 21,5% en la preferencia de votación, seguido de cerca por Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, con un 19,6%. Ambos ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.

En tanto, Andrónico Rodríguez, identificado con la izquierda, figura en el cuarto puesto con un 6,1% y Eduardo del Castillo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), aparece en el sexto lugar con apenas un 2,1%

Según Quispe, ninguno de los aspirantes alcanzará el 50% más uno de los votos, por lo que el balotaje será inevitable. “Ya están al más del 20% los dos candidatos, pero la izquierda no va a ganar”, dijo.