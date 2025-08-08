Recta final de la campaña: Los candidatos se trasladan a las nueve regiones para instalar eventos proselitistas y shows musicales

A las cero horas del jueves 14 de agosto se activará el silencio electoral y se prohibirán los mensajes partidarios para otorgar a los electores un periodo de reflexión.

Por: eju.tv

Solo faltan nueve días para los comicios. Desde el jueves 14 de agosto regirá el silencio electoral y frente a ese plazo los ocho frentes en carrera se vuelcan a las calles y alistan eventos para el cierre de sus actividades proselitistas.

Samuel Doria Medina de la alianza Unidad estará este viernes en Cochabamba y Tarija, donde realizará caminatas para pedir el respaldo del electorado.

Por su lado, Jorge Quiroga de la alianza Libre estará en Oruro. Los organizadores anunciaron un show con la participación de varios grupos musicales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ambos postulantes lideran las encuestas de intención de voto de cara a los comicios del 17 de agosto. El plan de los jefes de campaña es llegar a los nueve departamentos del país.

Campaña

En la recta final de la campaña electoral, Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Rodrigo Paz (PDC), Eduardo del Castillo (MAS), Jhonny Fernández y Pavel Aracena (ADN) también ultiman los detalles de las actividades proselitistas con las cuales cerrarán su agitada campaña electoral.

Los jefes de campaña harán conocer su cronograma en las próximas horas. De forma paralela, refuerzan los mensajes que se distribuyen en las redes sociales.

Hasta el domingo se conocerán los resultados de otras encuestas que medirán el termómetro electoral a solo una semana de la votación.

A las cero horas del jueves 14 de agosto se activará el silencio electoral y se prohibirán los mensajes partidarios para otorgar a los electores un periodo de reflexión.