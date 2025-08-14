Reino Unido descarta enviar fuerzas de paz a Ucrania y propone un plan «más realista»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Reino Unido ha decidido abandonar los planes de despliegue de fuerzas de paz en Ucrania, informó el miércoles The Times.

«Los jefes militares británicos han abandonado la idea de un contingente de 30.000 efectivos para proteger los puertos y ciudades de Ucrania», afirmó el medio.

A continuación, The Times aclaró que ahora proponen una «misión más realista» que incluye un reasentamiento aéreo sobre el oeste de Ucrania, apoyo al entrenamiento del Ejército ucraniano y la remoción de minas en el mar Negro.

Tras una reunión virtual con el presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes de la Unión Europea, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que los líderes occidentales lograron «progresos reales» durante la llamada.

En el mismo contexto, aseguró que ahora existe una posibilidad «viable» de llegar a un acuerdo y que los aliados europeos habían prometido ayudar a implementarlo.

Así, se espera que la llamada ‘coalición de los dispuestos’ proporcione expertos en logística, armamento y entrenamiento para ayudar en la regeneración y reconstitución de las fuerzas terrestres de Ucrania. Esto implicaría entrenamiento en la zona occidental del país. Además, llevaría a cabo misiones con aviones de combate como los Typhoon o los F-35 para patrullar el cielo ucraniano.