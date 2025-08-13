Rek exige aprobación de ley que sanciona el delito de abigeato

La senadora Centa Rek demandó hoy la aprobación con celeridad del proyecto de ley de Modificación de la Ley 1102 del Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato, estancado en la Cámara de Diputados desde la anterior gestion, recordando que la presente legislatura recién concluye en noviembre de este año, por lo que tienen el tiempo suficiente para acelerar la sanción de esa normativa.

Fuente: Prensa Creemos

“Si no es en esta legislatura que sea en la próxima en esta legislatura; en esta legislatura todavía tenemos tiempo, porque se sesiona hasta noviembre; no hay por qué postergarla, debería ser de manera inminente, debería haber una presión incluso de parte de las autoridades judiciales para tener un elemento más que dé un resguardo al productor y que haga que las autoridades judiciales tengan este instrumento para ejecutar una sanción adecuada”, demandó la legisladora.

La senadora por Santa Cruz participó esta mañana en una conferencia de prensa en el municipio de La Guardia junto a directivos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y otras instituciones agropecuarias afectadas por el delito del abigeato que denunciaron una serie de ilícitos realizados por bandas especializadas en este delito.

Consultada sobre cuál debería ser la sanción al abigeato, Rek señaló que debe imponerse un castigo de 8 años, tal como propusieron los ganaderos y autoridades de gobierno que buscan la modificación de la ley contra el abigeato.

Las redes de abigeatistas operan en Santa Cruz desde hace muchos años, amparados en la impunidad de normas laxas, ocasionando pérdidas millonarias en los ganaderos que ven con impotencia como son afectados por este delito.

“Estoy haciendo pedidos de informes escrito por este y otros casos, de cómo se trata el delito de abigeato y cómo los delincuentes y estos clanes quedan liberados sin ningún tipo de sentencia; estoy pidiendo a las autoridades, al fiscal, a la policía a todas las autoridades pertinentes y a los jueces que me den respuestas sobre las sanciones que han habido para sentar un precedente y exigir que esta ley donde se imponen sanciones mayores, para que sea punible el delito y en los delincuentes tengan temor, entonces sea tratada adecuadamente”, detalló Rek.