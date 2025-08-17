Resultados preliminares del TSE ratifican segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga

Fuente: Unitel

El conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con corte al 90,6% de actas verificadas a través del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), ratifica la tendencia que había sido proyectada por el conteo rápido de UNITEL: Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza la votación a nivel nacional.

Según los datos del TSE, el candidato del PDC mantiene el primer lugar en el escrutinio preliminar, seguido por Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre.

De mantenerse esta tendencia, ambos se perfilan como los candidatos que disputarían una segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de octubre, según el calendario oficial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La normativa electoral establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos, o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, por lo que los resultados preliminares no muestran ese margen, lo que mantiene abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

El TSE reportó que 34.026 mesas fueron instaladas en todo el país durante la jornada electoral del 17 de agosto y el proceso de conteo continúa en curso, mientras que las autoridades electorales reiteraron que el resultado oficial será publicado una vez concluido el cómputo en cada departamento.