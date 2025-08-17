Rodrigo Paz lidera resultados preliminares de las elecciones con el 31,6% y Samuel cae al tercer lugar, según Captura Consulting

En segundo lugar se ubica Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre con el 27,1%.

eju.tv

Este domingo 17 se llevaron a cabo las elecciones nacionales en Bolivia y, de acuerdo con datos no oficiales al 95% de avance de la encuestadora Captura Consulting, difundidos por la Red Uno, el candidato Rodrigo Paz Pereira (PDC) encabeza la votación con el 31,6% de apoyo. En segundo lugar se ubica Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre con el 27,1%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Le sigue Samuel Doria Medina, de alianza Unidad, que alcanza el 19,5%. En el cuarto lugar aparece Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular con el 8,2%, mientras que Manfred Reyes Villa, de APB-Súmate, obtiene 7,1%.

En los últimos lugares se encuentran Eduardo del Castillo (MAS-IPSP) con 3,2%, Jhonny Fernández (FP) con 1,5%, y Pavel Aracena Vargas (ADN) con 1,4%.

Estos resultados son de carácter no oficial elaborados al 95%, ya que el cómputo oficial de votos corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que continuará con el conteo en los próximos días.