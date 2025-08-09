Reyes Villa es el tercer candidato que no asistirá al segundo debate del TSE

Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga fueron los primeros en anunciar que no asistirán. Se aguarda un pronunciamiento del TSE.

eju.tv / Fuente: Unitel

El candidato de Autonomía Para Bolivia (APB)-Súmate, Manfred Reyes Villa, no asistirá al segundo debate presidencial convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la carta enviada por el jefe nacional de campaña, Mauricio Muñoz, al ente electoral.

«Lamentamos informar que el candidato a la Presidencia no podrá asistir a dicho evento, debido a que esa fecha coincide con los cierres de campaña previamente programados y comprometidos en diversos departamentos», se lee en la nota enviada al Órgano Electoral.

La misiva ingresó este sábado a Secretaría de Cámara, horas después de que el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe anunció que la Sala Plena analiza si se realizará o no el debate, en función de la respuesta de los candidatos.

El vocero del APB-Súmate en Santa Cruz, Arturo Heredia, informó que Reyes Villa no participaría del debate debido a su agenda de cierres de campaña.

Este es el tercer candidato presidencial que le dice no a este segundo debate. Los primeros fueron Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, y Jorge Tuto Quiroga, de Libre. Ambos postulantes argumentaron que la fecha del debate se cruzaba con los cierres de la campaña electoral, que concluye de manera impostergable el miércoles 13 de agosto. Mientras que las elecciones generales están previstas para el 17 de agosto.

Heredia explicó que el día del debate en La Paz, el 12 de agosto, Manfred tiene programado el cierre de campaña electoral en Santa Cruz, una actividad que será en el Plan 3.000, desde las 16:00.

Justo esta jornada, horas antes de la declaración de Heredia, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, indicó: «Que el país sepa, por culpa de la no respuesta de Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández se está haciendo esperar esta decisión del TSE de proseguir o no con este debate presidencial».

No obstante, ante la nueva negativa de un candidato presidencial, se aguarda un nuevo pronunciamiento de las autoridades del TSE.

La autoridad electoral informó que confirmaron su presencia Rodrigo Paz (PDC), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo del Castillo (MAS) y Pavel Aracena (Libertad y Progreso ADN).

El debate, además del TSE, es organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).