TSE aún no define el futuro del segundo debate «por culpa de Manfred y Jhonny», dice Tahuichi

Sala Plena se reunió este sábado para definir el futuro de este encuentro luego de que Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga enviaron notas para declinar su participación.

eju.tv / Fuente: Unitel

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no tomó una decisión sobre la realización del segundo debate presidencial programado para el martes 12 de agosto en la ciudad de La Paz. A la fecha de los ocho candidatos, ya se tiene dos bajas oficiales.

«Que el país sepa, por culpa de la no respuesta de Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández se está haciendo esperar esta decisión del TSE de proseguir o no con este debate presidencial», declaró el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.

La Sala Plena se reunió este sábado para definir el futuro de este encuentro luego de que las alianzas Unidad, que postula a Samuel Doria Medina, y Libre, de Jorge Tuto Quiroga, enviaron notas para declinar su participación.

En horas pasadas, ambos postulantes argumentaron que la fecha del debate se cruzaba con los cierres de la campaña electoral que concluye de manera impostergable el miércoles 13 de agosto.

El evento es organizado por el TSE, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

”No podemos tomar una decisión porque estamos esperando esa simple respuesta de Manfred Reyes Villa y de Jhonny Fernández si van a participar o no para que la Sala Plena tenga todos los insumos y pueda adoptar una decisión”, afirmó Tahuichi.

Sin embargo, dijo que «hasta tanto se mantiene vigente la fecha». Según la autoridad electoral, confirmaron su presencia Rodrigo Paz (PDC), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo del Castillo (MAS) y Pavel Aracena (Libertad y Progreso ADN).

“Es decir, en las próximas horas, una vez que tengamos la respuesta de estos dos candidatos, vamos a adoptar una decisión institucional de proseguir o no”, insistió.