Rodrigo Paz y Edman Lara del PDC cierran su campaña electoral en Santa Cruz

El municipio cruceño de El Torno fue elegido por los candidatos del PDC para cerrar sus actividades proselitistas.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

La concentración se realizó en la plaza principal de este municipio, donde se instaló una tarima y varias personas se concentraron alrededor.

El binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), conformado por Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, llegó este miércoles hasta El Torno para realizar su cierre de campaña y de actividades proselitista s de cara a las elecciones generales de este 17 de agosto.

Algunos de los presentes tenían entre sus manos las banderas rojo, blanco y verde, colores característicos del PDC, partido que postula a la presidencia a este binomio.

[Foto: Nicole Bisbal – UNITEL] / Edman Lara y Rodrigo Paz con las manos levantadas en señal de victoria

Durante su intervención, Paz pidió apoyo también para los diputados, pues señaló que es necesario contar legisladores para aplicar los cambios que proyectan en su gobierno.

Más temprano, Paz aseguró que el binomio que conforma con el excapitán de la Policía Edman Lara dará una sorpresa.

“El 17 de agosto, día de la bandera, vamos a dar una gran sorpresa a todo el país”, dijo.

“Soñamos sea, con la bendición de Dios y el pueblo de Bolivia, una victoria de las grandes mayorías del país”, complementó.