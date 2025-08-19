Rusia intensifica su presencia amenazante en el mar de Japón y en el de Barents: patrullajes aéreos con cazas y ejercicios con China

Los bombarderos estratégicos de Putin realizaron vuelos de larga duración cerca de la isla nipona y Alaska en medio de crecientes ejercicios militares conjuntos con el régimen de Xi Jinping y advertencias de seguridad regional.
Bombarderos estratégicos Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales rusas efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar de Japón, informó este martes el Ministerio del Defensa de Rusia, sin informar el número preciso de aeronaves.
“Portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar de Japón”, señaló Defensa en un comunicado publicado en Telegram, que acompañó con un vídeo de la misión.
Los bombarderos fueron escoltados por cazas Su-35 y Su-30sm, añade el parte castrense, que precisa que la misión se prolongó durante más de seis horas.
“Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo”, subrayó Defensa.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La misión de patrullaje de la que se informó hoy es la segunda en menos de 24 horas: la víspera, bombarderos estratégicos rusos realizaron una sobre las aguas del mar de Barents.
Presión militar en Asia
Bajo la denominación Joint Sea‑2025, los ejercicios entre China y Rusia fueron cerca de Vladivostok hace 2 semanas y se extendieron durante al menos cinco días, según informó la agencia Interfax citando a la Flota del Pacífico rusa.
Las maniobras incluyeron ejercicios de artillería y antisubmarinos, rescate de submarinos, operaciones conjuntas antisubmarinas, defensa aérea, antimisiles y combates marítimos simulados. Participaron dos destructores chinos —entre ellos el Shaoxing y el Urumqi— junto con un gran buque antisubmarino ruso, submarinos diésel‑eléctricos y un buque de rescate submarino chino.
El Ministerio de Defensa chino explicó que el ejercicio buscó la “profundización de la asociación estratégica integral” entre ambos países, y subrayó que no estaba dirigido contra ningún país tercero. Asimismo, recalcó que forma parte de su cooperación bilateral regular.
La elección del Mar del Japón (o mar del Este) como escenario no es casual. En su último informe anual, el Ministerio de Defensa de Japón advirtió que la creciente cooperación militar entre Beijing y Moscú representa una “seria preocupación de seguridad” para la región.
Patrullaje en Alaska
Los bombarderos efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales del mar de Barents, frontera con Alaska, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia, sin informar del número preciso de aeronaves.
“Los portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Barents”, señaló el ministerio en un comunicado publicado en Telegram junto a un vídeo de la misión.
Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-33 de la Armada Rusa, añade la nota y precisa que la misión se prolongó durante más de 4 horas.
Durante algunos tramos de la ruta “los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros”.
“Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo”, concluyó Defensa.
La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.
(con información de EFE)