Rusia intensifica su presencia amenazante en el mar de Japón y en el de Barents: patrullajes aéreos con cazas y ejercicios con China

Los bombarderos estratégicos de Putin realizaron vuelos de larga duración cerca de la isla nipona y Alaska en medio de crecientes ejercicios militares conjuntos con el régimen de Xi Jinping y advertencias de seguridad regional.