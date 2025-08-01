Samuel denuncia guerra sucia en las redes sociales

El candidato presidencial Samuel Doria Medina denunció en su cuenta de “x” que a pesar del silencio electoral de cara a los comicios del domingo se ha intensificado la guerra sucia a través de las redes sociales y desmintió las versiones que lo vinculan con otro partido.

“La guerra sucia se ha intensificado en el silencio electoral, aprovechando la falta de regulación de las redes sociales. Decenas de mentiras circulan al mismo tiempo y cada hora se inventan más. Hay varios equipos de diferentes sectores políticos trabajando en contra nuestra”, señala.

Boliva acudirá el domingo a votar en unos comicios regulados por el Tribunal Supremo Electoral y la participación de más de 100 observadores internacionales.