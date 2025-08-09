Samuel dice que no vivirá en la Casa Presidencial si es presidente y apunta a Tuto como «funcionario público»

Pero no fue todo. El candidato de Unidad recordó que el postulante de Libre fue parte del equipo de expresidentes que conformó Evo Morales para la demanda marítima.

Por: eju.tv / Video: No Mentirás

El candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, aseguró que si llega a ser presidente de Bolivia no vivirá en la Casa Presidencial de San Jorge y anunció que donará su salario a un fondo de becas para jóvenes.

Pero además avivó la campaña en su recta final con alusiones directas a su contendor Jorge Tuto Quiroga de Libre. Ambos postulantes lideran las encuestas de intención de voto.

«Vamos a tener austeridad, yo voy a seguir viviendo donde vivo, voy a donar mi sueldo a un fondo de becas para los jóvenes y no voy a hacer que infrinja el Estado en ningún gasto adicional», afirmó en una entrevista en el programa No Mentirás de la red RTP.

En ese marco, ha rechazado todas las denuncias que surgen en su contra, pero además apunto a Quiroga al comparar las trayectorias de ambas candidatos.

«Yo vengo de trabajar 35 años en el sector privado, en la industria del cemento, en la construcción, en la comida rápida y en la hotelería y la población puede ver resultados de lo que yo he hecho en esos 35 años de trabajo», dijo.

«En cambio, Tuto Quiroga siempre ha sido un funcionario público y, como lo hemos dicho, no se le conoce un trabajo en Bolivia, pero sí ha recibido una pensión de todos los bolivianos», añadió.

En su criterio, «un empleado público, lo haga bien o lo haga mal, igual recibe su salario a fin de mes, en cambio un empresario tiene que tener resultados para cobrar un sueldo a fin de mes, para no quebrar».

En ese marco, concluyó: «Entonces, hay gran diferencia entre una persona que toda su vida ha trabajado en el sector público con una persona que toda su vida ha trabajado en el sector privado».

Pero no fue todo. El candidato de Unidad recordó que el postulante de Libre fue parte del equipo de expresidentes que conformó Evo Morales para la demanda marítima.

«Tuto ha cumplido un rol el el Gobierno de Evo Morales, yo no he tenido ningún rol en el Gobierno de Evo Morales. Tuto ha sido del grupo de expresidentes con los cuales han hecho la demanda ante La Haya y se reunían permanentemente, yo he recibido 20 juicios de parte de Evo Morales», afirmó.

«Entonces, yo creo que hay bastante diferencia entre un colaborador y un perseguido de Evo Morales», concluyó.

Las elecciones generales se celebran el 17 de agosto próximo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó 7.933.415 personas para participar en las elecciones generales del 17 de agosto.