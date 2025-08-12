Samuel Doria Medina cierra en La Paz con una entrada folclórica y pide “voto seguro”

En su discurso, Doria Medina subrayó que estos comicios representan “una elección histórica” destinada a “cambiar un modelo que lleva 20 años en el poder”. Pidió a los bolivianos reflexionar sobre el problema que más aqueja al país: la crisis económica.



Fuente: Prensa Alianza Unidad

La Paz se vistió de fiesta para el cierre de campaña de Samuel Doria Medina, candidato presidencial de la Alianza Unidad, quien eligió su ciudad natal como escenario final antes de las elecciones. Con una imponente entrada folclórica que recorrió la zona oeste y el centro paceño, el aspirante mostró que la sede de gobierno es uno de sus bastiones electorales más sólidos.

Morenadas, sayas, caporales y grupos de zampoñas marcaron el ritmo de una multitud de simpatizantes que, entre música y danzas, coreaban su eslogan de campaña: “¡100 días, carajo!”. El evento culminó en una masiva concentración donde Doria Medina instó a los ciudadanos a emitir un “voto seguro” para “evitar fraudes y garantizar que no haya retrocesos en las primeras elecciones en dos décadas donde el MAS no será el protagonista principal”.

“Votar seguro es votar a ganador”, enfatizó el candidato, quien estuvo acompañado por figuras clave de su equipo: Soledad Chapetón, Roberto Moscoso, Alejandro Reyes, Carlos Alarcón, Marco Fuentes, entre otros.

En su discurso, Doria Medina subrayó que estos comicios representan “una elección histórica” destinada a “cambiar un modelo que lleva 20 años en el poder”. Pidió a los bolivianos reflexionar sobre el problema que más aqueja al país: la crisis económica.

«Al momento de votar deben pensar una vez en la economía y una segunda vez en la economía”, señaló. “Hemos tomado todas las decisiones de campaña para estar listos y resolver la crisis, detener la inflación y aliviar el sufrimiento de la población. Somos la mejor opción para lograrlo y confío en que la ciudadanía lo reconocerá con su voto”, afirmó.

Con el colorido de la cultura paceña y un mensaje centrado en la estabilidad económica, Doria Medina cerró su campaña dejando claro que su meta es encarar de inmediatoy sin titubeos las soluciones que el país necesita.