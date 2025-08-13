Samuel reafirma lucha «contra quienes buscaron destruir el modelo productivo cruceño»

El líder de Alianza Unidad sostuvo que su plan de gobierno plantea «un absoluto cambio de dirección en todos los sentidos».

eju.tv

El candidato presidencial de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, reafirmó este miércoles su lucha contra quienes considera que buscaron destruir el modelo productivo cruceño.

«Quiero comunicar a la opinión pública cruceña y boliviana que la Alianza Unidad reafirma su compromiso de lucha contra los avasallamientos y en contra de quienes implementaron medidas para destruir el modelo productivo cruceño», compartió Doria Medina a través de sus redes sociales.

El aspirante a primer senador por Santa Cruz de Alianza Libre, Branko Marinkovic, divulgó más temprano que el exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz se había sumado a las filas de Alianza Unidad. Sin embargo, Doria Medina desmintió esa versión y precisó que el apoyo expresado por la exautoridad no tiene «relación alguna» con su propuesta de gobierno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Aclaramos que el apoyo expresado por el señor Alejandro Almaraz no tiene relación alguna con nuestra propuesta programática, ni compromete ninguna acción que contradiga lo que hemos planteado reiteradamente en esta campaña», remarcó el líder de Unidad.

Al respecto, el aliado de Doria Medina y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reafirmó su compromiso con la campaña de Alianza Unidad y reiteró que en el eventual gobierno de Samuel los exfuncionarios que permitieron los avasallamientos de tierras deberán rendir cuentas.