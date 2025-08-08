Santa Cruz: Cuatro personas sobreviven tras caer a un barranco al esquivar un camión

Santa Cruz: Cuatro personas sobreviven tras caer a un barranco al esquivar un camiónCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 08/08/2025 El accidente estuvo protagonizado por la camioneta de una empresa agrícola que cayó 30 metros al esquivar un camión en carretera a los valles cruceños, según el reporte Así quedó el vehículo tras el accidente Fuente: Unitel Mario Rocabado Cuatro personas resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban cayera aproximadamente 30 metros por una pendiente en la carretera hacia los valles cruceños. El hecho ocurrió en una curva de la zona de La Angostura, cuando el conductor intentó esquivar un camión que circulaba en sentido contrario, según reportes preliminares. eju.tv El accidente involucró a una camioneta perteneciente a una empresa agrícola, que transportaba quintales de urea en su carrocería y durante la maniobra para evitar el choque, el vehículo perdió el control y se embarrancó; en su caída impactó primero contra un árbol y luego continuó descendiendo hasta quedar volcado a pocos metros del río. Los cuatro ocupantes —tres mujeres y un hombre— quedaron atrapados entre los fierros del vehículo y, según testigos del lugar, fueron vecinos quienes acudieron de inmediato al sitio y ayudaron en el rescate usando herramientas como barretas para forzar las puertas y liberar a los heridos. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Yo he visto el accidente bien, se descontroló al intentar esquivar un camión Nissan Cóndor”, relató Paulino Alcázar, testigo del hecho, y explicó que por poco no se produjo una colisión mayor si otro vehículo venía en sentido contrario. La Policía llegó al lugar poco después y realizó las primeras investigaciones para determinar las causas exactas del hecho. Mientras tanto, los heridos fueron trasladados a un centro médico cercano donde reciben atención de emergencia. Para los vecinos de la zona, se trata de un accidente que pudo tener consecuencias más graves. “Mucha suerte, señores”, dijo Alcázar, quien participó en el rescate, mientras que a camioneta quedó volcada a solo tres metros del cauce del río.