Santa Cruz: Cuatro personas sobreviven tras caer a un barranco al esquivar un camión

Mario Rocabado

Cuatro personas resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban cayera aproximadamente 30 metros por una pendiente en la carretera hacia los valles cruceños. El hecho ocurrió en una curva de la zona de La Angostura, cuando el conductor intentó esquivar un camión que circulaba en sentido contrario, según reportes preliminares.

El accidente involucró a una camioneta perteneciente a una empresa agrícola, que transportaba quintales de urea en su carrocería y durante la maniobra para evitar el choque, el vehículo perdió el control y se embarrancó; en su caída impactó primero contra un árbol y luego continuó descendiendo hasta quedar volcado a pocos metros del río.

Los cuatro ocupantes —tres mujeres y un hombre— quedaron atrapados entre los fierros del vehículo y, según testigos del lugar, fueron vecinos quienes acudieron de inmediato al sitio y ayudaron en el rescate usando herramientas como barretas para forzar las puertas y liberar a los heridos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas