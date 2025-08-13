Santa Cruz: Dictan detención preventiva para cinco acusados de abigeato y suman nuevos delitos

La Justicia determinó la prisión preventiva para cinco personas que fueron acusadas de abigeato, quienes fueron sorprendidas en días pasados con reses faenadas en la zona de colonia menonita Swift Current, en la carretera a Río Grande, en la Brecha 4, departamento de Santa Cruz.

Así lo reflejó la fiscal Fabiola Paco al término de la audiencia, explicando que estas cinco personas serán recluidas por un lapso de 180 días, mientras se llevan adelante las indagaciones respectivas, contemplando que otros afectados se pueden sumar a la denuncia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La fiscal Paco también precisó que hay una sexta persona que había sido aprehendida; sin embargo, la justicia estableció dejarla libre.

Los acusados son investigados no solo por el delito de abigeato con agravante, sino también asociación delictuosa y delitos contra la salud pública, de acuerdo con el informe de la Fiscalía.

Una vez que el caso salió a la luz, desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) presumen que los aprehendidos también participaron en otros hechos delictivos y que la carne que fue secuestrada estaba dirigida a dos mercados cruceños.

“Tenemos la certeza de que no es la primera vez que lo hacen, ya habíamos recibido denuncias de que en la misma zona habían robos y se cree que son ellos”, manifestó el presidente de la entidad productiva, Walter Ruiz, en entrevista con UNITEL.

Paco consideró que se está sentando un precedente en este caso, ya que el faeneo y robo de reses es una problemática que se da con frecuencia, tal y como lo vienen denunciando actor del sector ganadero.