Santa Cruz: Gobernación interpone denuncia penal por incendio que afectó un depósito de sus dependencias

El fuego inició aproximadamente a las 16:00 horas, y fue totalmente controlado a las 20:00 horas.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Este jueves por la noche, la Gobernación de Santa Cruz sentó una denuncia penal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el supuesto delito de incendio.

El secretario de Justicia, Carlos Eduardo Correa, acompañado del director de Gestión de Riesgo, Jhonny Rojas, afirmó que esta denuncia fue hecha por el incendio suscitado en un inmueble en el Parque Industrial, que afectó a los depósitos del ente departamental.

El fuego inició aproximadamente a las 16:00 horas, y ante el aviso de una funcionaria policial, fue totalmente controlado a eso de las 20:00 horas. En este sentido, al tratarse de un bien de dominio público es que se sentó la denuncia para que el Ministerio Público investigue el hecho.

Entre los bienes afectados, la autoridad afirmó que algunos vehículos y maquinaria fueron alcanzados por las llamas, además de materiales de escritorio. Se espera el inventario de los daños para dar el informe respectivo al seguro.