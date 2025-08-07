Santa Cruz: Hallan muerta a una enfermera en una casa de la Villa Primero de Mayo; falleció por intoxicación química

Santa Cruz: Hallan muerta a una enfermera en una casa de la Villa Primero de Mayo; falleció por intoxicación químicaCategorías Seguridad, VideosEtiquetas , Adultos 07/08/2025 El cuerpo fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz de la Sierra, para que se realice la autopsia de ley y así esclarecer las circunstancias en las que esta persona falleció. [Foto: Policía] / La Policía trasladó el cuerpo a la morgue Fuente: Unitel.bo Por: Leyla Mendieta Cruz eju.tv Una enfermera fue hallada muerta en su vivienda, ubicada en la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz de la Sierra este jueves, feriado nacional por el Bicentenario. La Policía realizó el “levantamiento legal del cadáver” y lo trasladó a la morgue de la Pampa de la Isla para que se realice la autopsia de ley. El examen forense reveló que la mujer, de unos 30 años de edad, falleció por una intoxicación química. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El cuerpo fue retirado de la morgue por sus familiares para que se le realice la cristiana sepultura mientras que las investigaciones por las circunstancias en las que falleció siguen. Se aguarda un informe de la Policía o de la Fiscalía sobre cuál es la hipótesis inicial de este caso.