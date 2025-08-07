Santa Cruz: Hallan muerta a una enfermera en una casa de la Villa Primero de Mayo; falleció por intoxicación química

Una enfermera fue hallada muerta en su vivienda, ubicada en la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz de la Sierra este jueves, feriado nacional por el Bicentenario. La Policía realizó el “levantamiento legal del cadáver” y lo trasladó a la morgue de la Pampa de la Isla para que se realice la autopsia de ley.

El examen forense reveló que la mujer, de unos 30 años de edad, falleció por una intoxicación química.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas