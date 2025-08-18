Santa Cruz: Largas filas para tramitar certificados de impedimento, un día después de las elecciones

Las personas que no votaron el domingo 17 de agosto, tienen 30 días para tramitar el certificado de sufragio. En el primer día de este trámite, hay largas filas.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

Este documento se tramita en las oficinas de cada Tribunal Electoral Departamental (TED) desde este lunes y durante 30 días. Este lunes el trámite arranca con filas. En el caso de Santa Cruz son decenas de personas que madrugaron por el documento y a las 7:00 esperaban que se abran las instalaciones públicas electorales.

Un día después de las elecciones generales en Bolivia, se registran largas filas de ciudadanos que buscan tramitar su certificado de impedimento.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, pidió evitar filas pues ratificó que la población tiene 30 días para el trámite.

[Foto: José Elio Alba] / Este lunes, un día después de las elecciones, se registran largas filas por los certificados de impedimento

“Los centros de atención para la extensión del certificado de impedimento de sufragio seguramente van a atender hasta la medianoche; pero insisto, la ciudadanía no debe ponerse nerviosa por ese tema, porque tiene 30 días para tramitar”, insistió.

Agregó que las “personas no tienen necesidad de hacer cola, de afanarse, porque tienen un mes para tramitar estos certificados”.

Los ciudadanos que no voten el día de la elección o no exhiban el certificado de sufragio como único documento que acredita haber cumplido con la obligación del voto dentro de los 90 días siguientes a la elección, serán sancionados con una multa equivalente al 20% (Bs 550) del salario mínimo, caso contrario se aplicará el impedimento por 90 días para acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios y obtener pasaporte.

Las sanciones para estas personas que no presenten su certificado de sufragio o de impedimento no podrán acceder a cargos públicos ni efectuar trámites bancarios.