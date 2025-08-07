Santa Cruz pide mirar con esperanza las elecciones

Antonio Talamás y monseñor Leigue hicieron un llamado a la población a ejercer su derecho ciudadano al voto

Fuente: eldeber.com.bo

La ofrenda floral, la iza de bandera y el tedeum marcaron los actos conmemorativos por los 200 años de independencia de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Durante su discurso, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Antonio Talamás, y el arzobispo René Leigue, en su homilía desde la catedral, hicieron un llamado a ejercer el voto y a mirar las elecciones con esperanza, como una oportunidad para superar la crisis y construir un futuro mejor para el país.

“Hago un llamado a todos para que ejerzan su derecho, cuiden el proceso, eviten que intereses ajenos a la voluntad popular lo manchen y, sobre todo, respeten la decisión colectiva. La voluntad mayoritaria debe ser el faro que guíe nuestro camino”, expresó Talamás, segundos después de la iza de la bandera en la plaza 24 de Septiembre.

Agregó que “no basta con votar. La libertad plena exige un compromiso con la transparencia. Sabemos que el país atraviesa una crisis económica profunda. Lo hemos visto en los precios que golpean el bolsillo de las familias, la falta de divisas, la escasez de combustible, la desconfianza y la urgencia de respuestas serias”, agregó Talamás.

Señaló que la crisis exige medidas responsables que atiendan primero a quienes más han sufrido, y que reconstruyan nuestra patria con equidad, empleo digno y verdaderas oportunidades para los jóvenes.

Más tarde, en la Basílica Menor de San Lorenzo, monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, también hizo referencia a los comicios generales. “Tenemos la esperanza de que vamos a salir de este momento de crisis, quizás es de aquí a dos semanas (el 17 de agosto), depende de cada uno de ustedes si quieren salir de esto. Los invito a que con conciencia busquemos una salida, que este Bicentenario sea un camino para empezar”, reflexionó.

El líder religioso resaltó que la Iglesia ha acompañado al país durante todos estos años. “Como Arquidiócesis hemos cumplido 50 años, entonces la Iglesia no ha estado aislada, ha hecho un camino junto a los ciudadanos. Por eso estamos unidos”, resaltó.

Actos protocolares

Los actos por el Bicentenario en la capital cruceña comenzaron con una ofrenda floral al monumento al libertador Simón Bolívar, ubicado en la avenida Irala. Hasta ese punto llegaron autoridades e instituciones para rendir homenaje y conmemorar los 200 años de independencia.

Luego se dirigieron hasta la plaza 24 de Septiembre, donde se realizó la iza de banderas, a cargo de la secretaria de Gestión Institucional de la Gobernación, Patricia Viera; del presidente en ejercicio del Concejo Municipal, José Alberti; y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.