Santa Cruz: sepa cómo se comportará el clima esta semana

Fuente: El Deber

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo con el pronóstico del ‘señor del clima’, Luis Alberto Alpire, la semana arranca con vientos del norte muy fuertes, junto con altísimas temperaturas para esta coyuntura de invierno. Eso sí, para el fin de semana se prevé el ingreso de un frente frío moderado.

Alpire remarcó que la temperatura máxima y los fuertes vientos del norte se harán sentir el día martes, 19 de agosto y viernes, 22 de agosto, incidiendo en un aumento sustancial principalmente de las máximas, hasta alcanzar 34°C en Andrés Ibáñez y provincias del norte integrado, 28°C en los Valles cruceños, 38°C en Cordillera y 39°C en la Chiquitania.

Sin embargo, la madrugada del miércoles, 20 de agosto, las corrientes cambian a dirección sur eventualmente, acompañadas de lluvias de baja intensidad y sectorizadas, básicamente en los Valles y la Chiquitania, afectando sobre todo la disminución de las temperaturas máximas en el territorio departamental.

Asimismo, durante la madrugada del sábado, 23 de agosto, ingresará otro frente frío moderado con precipitaciones diferenciadas en todo el departamento, lo que incidirá en un descenso de las condiciones del ambiente mínimas como máximas.

Provincia Andrés Ibáñez y del Norte integrado

Se espera una mínima de 14°C y una máxima de 34°C, vientos del norte con ráfagas cuya velocidad pasarán los 70km/ h, principalmente, el martes y el viernes.

Asimismo se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con lluvias moderadas para el sábado en Andrés Ibáñez y Warnes. Mientras que las precipitaciones entre moderadas a fuertes se registrarán en las provincias Obispo Santistevan, Sara e Ichilo, el sábado.

Valles cruceños

El termómetro oscilará entre los 3°C y 28°C, con vientos del norte con ráfagas de más de 50km/ h, específicamente para el martes y el viernes; con cielos de parcial a mayormente nubosos. Los chubascos están previstos para el miércoles y la lluvia moderada, para el sábado.

Cordillera

La mínima será de 8°C y la máxima de 38°C, con vientos del norte con ráfagas de más de 70km/ h, para el martes y el viernes, sobre todo en los municipios de Cabezas y Charagua.

Asimismo se esperan cielos parcialmente a mayormente nubosos y lloviznas sectorizadas el sábado.

Chiquitania

Se prevé que la mínima sea de 13°C y la máxima de 39°C, con vientos del norte con ráfagas más de 70 km/h, para el martes y el viernes, particularmente, en las provincias Chiquitos como Ñuflo de Chávez, cielos parcialmente a mayormente nublados. También pronosticó chubascos para el miércoles y una lluvia moderada para el sábado.