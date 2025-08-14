Santiago Lora se midió con los mejores tenistas jóvenes de América

Este jueves perdió en los cuartos de final de singles en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción con el puertorriqueño Álvarez (6-1 y 6-3).

Fuente: Federación boliviana de tenis

Santiago Lora perdió este jueves en la ronda de cuartos de final de singles en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción con el puertorriqueño Yannik Álvarez (6-1 y 6-3), número 64 del mundo en el ranking juvenil, y cumplió con una semana en la que se enfrentó a varios de los mejores tenistas jóvenes del continente.

Lora, que se ubica en el puesto 125 del ranking mundial junior, destacó en el evento multideportivo paraguayo al meterse entre los ocho mejores de la competición individual.

El Rakiura Resort recibe todos los partidos de esta disciplina y el representante nacional primero se enfrentó al paraguayo Cayo De Jesús Narváez (puesto 197), al que derrotó por 7-6(6) y 7-6(5).

En octavos de final rivalizó con el chileno Benjamín Pérez (508) y lo venció por 3-6, 6-2 y 6-3.

Para los octavos de final le tocó uno de los mejores de la competición: el puertorriqueño Yannik Álvarez, que se encuentra dentro del Top-100 al ubicarse en la casilla 64.

Fue un partido que tuvo como figura al centroamericano, que ganó en dos sets.

Lora quedó a un paso de meterse en las semifinales y luchar por una medalla, pero en la semana de competición ganó de buen roce internacional para seguir en su crecimiento como tenista profesional.