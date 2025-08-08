Se estrena “Yuvi – Miti”, un videoclip que celebra el encuentro entre culturas a través de la música

El musical se lanzará a través de Facebook y Youtube el sábado 9 de agosto, a las 8:00 de la noche, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

“Somos el pueblo, somos el maíz, siempre libres, cultura guaraní…”, dice el estribillo de una de las canciones de “Yuvi – Miti”, el videoclip que demuestra que las barreras idiomáticas y culturales pueden ser derribadas a través de la música.

El estreno de este audiovisual será el sábado 9 de agosto a las 8:00 de la noche, como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para dejar en claro que en el arte no existen fronteras, la proyección se realizará a través de las redes sociales del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, permitiendo que el documental sea visto desde cualquier parte del mundo.

En “Yuvi – Miti” (Juventud – memoria, en bésiro), el rap, la música barroca y los cantos nativos de las tierras bajas se unen para darle vida a un audiovisual inédito. Detrás del experimento se encuentra una treintena de músicos. Por un lado están los adolescentes y jóvenes del Coro y Orquesta Misional de San Xavier, dirigidos por Eduardo Silveira Rodríguez. Por el otro, la banda Mune, liderada por su vocalista, el rapero cruceño de origen guaraní José Gabriel Vargas (Mune).

El video documental es el resultado de un laboratorio musical que se realizó el año pasado entre San Xavier y Santa Cruz de la Sierra. En este encuentro se fusionaron ritmos urbanos contemporáneos con música de tradición misional e indígena guaraní y chiquitana. Instrumentos clásicos como el violín y cello se alternaron con el secu secu, el bombo y los paichechises. Luego se combinaron con los ritmos de la batería, la guitarra eléctrica, el bajo y las mezclas generadas por la consola de un DJ. Las voces de los coristas de San Xavier se intercalaron con las líricas de Mune y las melodías de Rubén Alviri, Marcia Vivero y los acordes de la guitarra de Caribrú.

El resultado final del laboratorio fue un concierto en el Centro de Formación de la Cooperación Española, que fue un éxito de público y de él salió el documental que se estrenará el sábado y que cuenta con una serie de entrevistas y dos piezas musicales. La primera es “Paúro vacío” y la segunda se titula “Agua y maíz”. En ellas se habla sobre el agua, la fauna, la selva y el territorio, y poniendo en el centro a los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia.

“Hay que escribir sobre lo que pasa en las comunidades, sobre lo que estamos sintiendo… los incendios, la falta de agua, el progreso que llega con unos cuantos regalitos y luego vemos las consecuencias. Narrar todo esto es una forma de resistencia”, explica Mune, quien destaca la fusión de géneros musicales y culturas que se pueden apreciar en “Yuvi – Miti”.

“Esto es una demostración de que cualquier género musical puede fusionarse con otro. La música es el único arte donde se pueden encontrar personas de diferentes países o idiomas y tocar la misma obra, sin necesidad de hablarse ni conocerse. Ese es el arte, esa es la música”, asegura Eduardo Silveira, director del Coro y Orquesta Misional de San Xavier.

El video documental “Yuvi – Miti” y forma parte del proyecto “Etseasa Medi: promoción de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas en Tierras Bajas de Bolivia”, impulsado por la Unión Europea y la Cooperación Española, en colaboración con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) y el Centro Cultural de España en La Paz (CCELP). A la producción del video se ha sumado la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El proyecto de Etseasa Medi continuará en 2025 con una exposición multimedia sobre pueblos indígenas de tierras bajas y unas jornadas culturales, que se desarrollarán en diciembre en Santa Cruz.