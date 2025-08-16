Se incendia taller mecánico y presumen que el fuego se dio por una mesa a la Pachamama

El reporte policial señala que la situación fue advertida la madrugada de este sábado en la ciudad de El Alto, dos vehículos y materiales resultaron calcinados.

Por Edwin Chura

Fuente: Unitel

La madrugada de este sábado se registró un incendio en un taller mecánico de la zona Villa Adela, en la ciudad de El Alto, de acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el cual refleja que el hecho dejó como saldo dos vehículos calcinados y materiales destruidos.

Según el reporte, se presume que el fuego se inició por una mesa a la Pachamama que se había armado en inmediaciones del lugar.

“Personal de bomberos de la ciudad de El Alto se ha trasladado a la zona Villa Adela, avenida Circunvalación, en la calle Aucapata, donde se estaba produciendo un incendio, producto del cual ha resultado dos vehículos calcinados, una compresora de aire, como también maderas”, informó Gunther Agudo, comandante departamental de la Policía en La Paz.

Las autoridades indicaron que no hubo daños personales y que los afectados solo reportaron pérdidas materiales; no obstante, se abrió una investigación para llegar al fondo del asunto.

“En base ya a una indagación realizada, se presume que el incendio habría sido iniciado debido a que estaban realizando una mesa por inmediaciones de este taller mecánico, donde se encontraban al interior dos vehículos”, agregó Agudo.