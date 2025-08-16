¿Se puede entrar a votar con celular?, ¿se puede sacar foto del acta?; esto dice el TSE

En días recientes, se generó una serie de información referida a si un elector puede ingresar al recinto de votación con su celular, para tomar una fotografía del voto que emitió, o si se podía sacar foto del acta de escrutinio final, con fines de control.

Estas preguntas fueron contestadas este sábado por el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga.

Respecto al ingreso con celular al recinto de votación, respondió que sí, aunque precisó que el TSE instruyó a los tribunales electorales departamentales que se exhorte a los electores a no ingresar con este dispositivo.

“El tema de celular es un tema más de susceptibilidad de los mismos partidos políticos, la recomendación que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral a todos los tribunales departamentales, es que en lo posible se evite ingresar con celular”.

La susceptibilidad de los partidos que pueda darse tiene relación con la denuncia que se emitió en días pasados, en sentido de que el oficialismo habría instruido a funcionarios públicos a tomarse una foto con su voto, como constancia de su apoyo al candidato de esa línea.

Arteaga también señaló que los jurados electorales no son policías para poder verificar que un elector ingrese al recinto de votación sin celular.

Añadió que el trabajo de estos jurados electorales es el registro de voto y constatar que el votante esté habilitado.

Foto a actas de escrutinio

Respecto a la toma de fotografías de las actas de escrutinio, Arteaga aseguró que sí es posible tomar estas imágenes.

“El acto de escrutinio en mesa es un acto público. Las personas, ciudadanos o delegados de partidos pueden tomar fotografía del acta una vez que se concluya el escrutinio en mesa”, afirmó Arteaga.

La autoridad electoral añadió que otra de las acciones de seguridad que tienen las actas de escrutinio, para que no sufran ninguna modificación posterior, es un plástico autoadhesivo que será colado por los jurados electorales, una vez que termine el registro.

