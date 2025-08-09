¿Se realizará el debate presidencial? La Sala Plena del TSE lo definirá este sábado

Hasta el momento, solo cuatro candidatos han confirmado su asistencia al Segundo Debate Presidencial, previsto para este martes 12 de agosto en La Paz.

Fuente: Red UNO

Ante el anuncio de varios candidatos presidenciales de que no podrán asistir al Segundo Debate Presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que coincide con sus cierres de campaña, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que este sábado se realizará una reunión de Sala Plena para definir si el encuentro se llevará a cabo o no.

Hasta el momento, Ávila precisó que solo cuatro candidatos confirmaron su participación: Andrónico Rodríguez (Alianza Pueblo), Eduardo del Castillo (MAS), Rodrigo Paz (PDC) y Pavel Aracena (ADN).

“Los demás candidatos han observado la fecha del 12 porque coincide con sus cierres de campaña. Esto lo vamos a analizar y tomar en cuenta. Ya fuimos convocados a Sala Plena; hoy hicimos un cuarto intermedio que será retomado mañana (sábado) por la mañana, cuando tomaremos la determinación sobre el debate”, explicó Ávila.

El segundo debate, previsto en La Paz, contempla ejes temáticos como economía, salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros.

“Si se suspende o no, será una pregunta que se resolverá el sábado en Sala Plena, considerando cuántos candidatos confirmaron y cuántos no participarán. De manera urgente, pediremos la participación de la Confederación de Empresarios Privados y de la Asociación Nacional de Periodistas para tomar una determinación”, concluyó el vocal.

