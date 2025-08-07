Sector salud declara cuarto intermedio al paro médico hasta el martes, 12 de agosto

El Comité pro Santa Cruz valoró la disposición al diálogo de ambas partes y exhortó al Gobierno nacional, a través de la Ministra de Salud, a atender de manera urgente esta demanda.

Santa Cruz.- Tras una jornada de diálogo convocada por el Comité pro Santa Cruz, representantes del sector salud y autoridades departamentales lograron un acuerdo que permite declarar un cuarto intermedio al paro médico hasta el día martes, 12 de agosto.

Durante la reunión, los médicos y trabajadores en salud reiteraron su principal demanda: el desembolso inmediato de 29 millones de bolivianos correspondientes al bono de vacunación, un compromiso asumido por el Ministerio de Salud y que, hasta la fecha, no ha sido cumplido.

Los representantes del sector han advertido que, de no concretarse el pago hasta el martes, a partir del miércoles 13 de agosto se iniciará un paro indefinido de actividades en todo el sistema de salud público del departamento.

«Necesitamos con urgencia esta carta donde la ministra reconozca una conciliación de deuda. Solo así podremos liberar los recursos y que el bono llegue finalmente al bolsillo de quienes llevan meses reclamando lo que les corresponde», explicó Marcelo Kramer, secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano.

El Comité pro Santa Cruz valoró la disposición al diálogo de ambas partes y exhortó al Gobierno nacional, a través de la Ministra de Salud, a atender de manera urgente esta demanda, en resguardo del sistema sanitario y del bienestar de la población.

Mientras tanto, los servicios médicos se restablecen de manera temporal, en tanto se aguarda una respuesta oficial desde el nivel central del Estado.