Seguridad en elecciones: Más de 4.200 policías y 916 militares desplegados en Cochabamba

Ya comenzó la distribución del material electoral en los recintos más alejados.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

A días de las elecciones generales, la Estación Policial Integral (EPI) Norte de Cochabamba fue escenario de la presentación del plan integral de seguridad y custodia que se implementará este domingo en las 16 provincias del departamento.

El operativo, coordinado entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Departamental Electoral, movilizará más de 5.000 efectivos policiales y 916 uniformados militares, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de la jornada electoral.

Según se informó, ya comenzó la distribución del material electoral en los recintos más alejados de la conurbación, mientras que en el área urbana la entrega se realizará un día antes de los comicios. Esta logística busca asegurar que las maletas electorales lleguen a tiempo a todos los puntos de votación.

Las autoridades adelantaron que también se han identificado puntos críticos en el departamento, los cuales tendrán un control reforzado para prevenir incidentes.

“Estamos trabajando de manera conjunta para garantizar la seguridad y la transparencia del proceso electoral”, aseguraron representantes de la Policía y la guarnición militar, que forman parte del Comando Estratégico Operacional junto con la Novena División, la Séptima División, el Área Naval Nº 1 y la Segunda Brigada Aérea.

Con este despliegue, Cochabamba se alista para recibir a miles de votantes el próximo domingo en un clima de orden y seguridad.