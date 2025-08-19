Servicio militar: Anuncian inscripción digital y señalan que jóvenes podrán elegir regimiento

Servicio militar: Anuncian inscripción digital y señalan que jóvenes podrán elegir regimientoCategorías VidaEtiquetas 19/08/2025 Los jóvenes tienen plazo hasta finales de agosto para inscribirse en el Servicio Militar Obligatorio Segundo Escalón 2025. [Foto ilustrativa] / El servicio militar en Bolivia es obligatorio para los varones y optativo para las mujeres.Fuente: Unitel eju.tv El comandante de la Séptima División del Ejército, Marco Antonio Guarachi, anunció que se habilitó la inscripción digital para el Servicio Militar Obligatorio Segundo Escalón 2025, cuyo reclutamiento estará vigente hasta finales de agosto. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “La novedad quiero darle a todos los jóvenes es que pueden entrar a la página del Ministerio de Defensa y pueden inscribirse directamente al cuartel que ustedes quiera presentarse”, anunció este martes Guarachi en contacto con el canal estatal. “Si yo quiero presentarme a la Policía Militar, entro a la página del Ministerio de Defensa y me anoto para enlistarme en ese regimiento. Si quiero entrar al regimiento Ranger, me anoto y me van a reclutar en ese regimiento”, ejemplificó. Además, Guarachi invitó los jóvenes a aproximarse a los recintos militares para prestar el servicio militar. Guarachi agregó que si bien el servicio es obligatorio para los varones, hay muchas mujeres que se presentan voluntariamente al reclutamiento. “Se está invitando también a las damas que quieran servir a nuestra patria. No son muchos los regimientos habilitados para mujeres, pero existen”, afirmó.