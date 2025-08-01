Silencio electoral también regirá en redes y plataformas digitales

El ente electoral realizará un monitoreo constante, tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales, con el apoyo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que el silencio electoral entra en vigencia a partir de las 00:00 horas de este jueves y se extenderá también a las redes sociales y plataformas digitales.

“Como Órgano Electoral vamos a estar trabajando y se debe cumplir. Más que todo es un tema de conciencia, de respeto a las normativas. Creo que los candidatos lo van a respetar, pero los acólitos, por así decirlo, los fans, van a seguir publicando y en la guerra sucia”, señaló Callejas en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El vicepresidente del TED reconoció que no existe una manera de evitar completamente las infracciones en redes sociales, sin embargo, afirmó que se realizará un monitoreo constante, tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales, con el apoyo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

Asimismo, explicó que los jueces electorales también estarán operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa, mientras que la Gobernación emitirá un decreto específico para reforzar las prohibiciones establecidas hasta el 17 de agosto, día de las elecciones.

En cuanto a las sanciones, Callejas advirtió que se aplicarán a toda persona que infrinja el silencio electoral, incluyendo a influencers y generadores de contenido que realicen publicaciones proselitistas durante este periodo.

“El Órgano Electoral va a estar haciendo el monitoreo que corresponde tanto a los medios de comunicación como a las redes sociales. Vamos a trabajar para que se cumpla lo establecido”, manifestó.

