SIN amplía hasta el 18 de agosto el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

En principio, el plazo vencía el 8 de agosto, pero las celebraciones por el bicentenario y el doble feriado (por el asueto del 7 de agosto) hizo que el SIN amplíe la fecha límite.

eju.tv / Fuente: ABI

A solicitud de los contribuyentes, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) amplió hasta el 18 de agosto el plazo para la presentación y pago de Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), con cierre de gestión fiscal al 31 de marzo de 2025.

El Decreto 24051 Reglamento del IUE, de 29 de junio de 1995, dispone que los plazos para la presentación de la Declaración Jurada y el pago del IUE, cuando corresponda, vence a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal.

La Administración Tributaria ofrece asistencia fiscal sobre este y otros temas tributarios en sus Plataformas de Atención al Contribuyente, a través del chat en línea y Asistencia en Línea (ambos mediante el portal web www.impuestos.gob.bo), además de la línea gratuita de consultas 800-10 -3444.