Sistema satelital reporta 222 focos de calor activos en cinco departamentos

El incendio forestal en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado se encuentra sofocado en un 40%.

El Viceministerio de Defensa Civil informó este martes que se tienen registrados 222 focos de calor a escala nacional y que el incendio forestal detectado en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado se encuentra sofocado en un 40%.

«Hasta las nueve de la mañana nuestro sistema satelital ha registrado en Bolivia 222 focos de calor, hubo una reducción considerable en relación a las semanas anteriores: en Santa Cruz 159; en Beni, 48; en Cochabamba, 10; en La Paz, tres y en Chuquisaca, dos», declaró el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

«Este incendio fue registrado el 6 de agosto, entre el 7 y el 8 iniciamos los preparativos de un helipuerto y un campamento en la comunidad Florida, la más cercana a la meseta, se tiene un avance del 40% del incendio ya sofocado», explicó el funcionario.

Hasta este martes el registra dos fuegos activos sólo en Santa Cruz, en los municipios de San Ignacio de Velasco y en el municipio de Charagua, hasta donde movilizó al Comando Conjunto con 724 efectivos militares que tienen el deber de aplacar las llamas.