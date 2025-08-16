Suman 41 incendios sofocados y se refuerza el despliegue nacional contra emergencias forestales

El presidente Luis Arce informó este sábado que las Fuerzas Armadas (FFAA), a través del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos, sofocaron 41 incendios forestales en todo el territorio nacional, como parte de un operativo permanente destinado a proteger a la población y a los ecosistemas afectados por el fuego.

Fuente: ABI

“Seguimos extremando esfuerzos para combatir los incendios forestales y proteger a nuestra población, flora y fauna”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

En ese marco, Arce destacó el trabajo conjunto de unidades militares y medios aéreos desplegados en zonas críticas.

Detalló que se movilizaron a 738 bomberos forestales pertenecientes a 56 unidades militares, además de helicópteros equipados con el sistema Bambi Bucket, carros bomberos, camiones cisterna y drones para tareas de reconocimiento y evaluación de focos de calor.

Las acciones de mitigación incluyeron 42 operaciones aéreas y terrestres, que abarcaron tanto tareas de extinción como patrullajes y reconocimientos en zonas vulnerables a incendios.

“¡Estamos en apronte permanente para prevenir y atender cualquier emergencia por incendios!”, afirmó el mandatario.

