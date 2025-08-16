TED Chuquisaca recibe a observadores internacionales de la UE, OEA y PNUD

Delegados de Europa y América Latina se reunieron con el presidente Mauricio Del Río para seguir de cerca las elecciones.

Fuente: Correo del Sur

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Mauricio Del Río Mejía, sostuvo una reunión con misiones de observación internacional de la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los observadores provienen de Finlandia, Eslovaquia, Polonia, Suiza, España, Alemania, México y Argentina, y se encuentran en el país para acompañar y supervisar el desarrollo de las elecciones generales.

El encuentro permitió intercambiar criterios sobre el avance del proceso electoral y las acciones desplegadas en Chuquisaca para garantizar una jornada transparente y enmarcada en la normativa vigente.