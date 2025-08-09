TED de Chuquisaca recibirá indemnización de más de Bs 8 millones por la quema de su edificio el año 2019 ‎

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca recibirá una indemnización de Bs 8.166.552,19 de la aseguradora Fortaleza S.A. por la quema de su edificio en la ciudad de Sucre durante las protestas de 2019.

Seis años después de la quema del edificio, el TED culminó la negociación del ajuste de pérdidas con la aseguradora Fortaleza S.A.

El presidente del TED Chuquisaca, Mauricio Del Río, firmó un contrato tripartito con la aseguradora que garantiza los recursos para la reconstrucción del edificio del TED bajo la modalidad de llave en mano.

“Es importante remarcar que el total de los recursos son cubiertos por la aseguradora Fortaleza S.A. y que el TED Chuquisaca no erogará recursos propios para reconstruir este edificio afectado por el incendio ocurrido en 2019”, destacó Del Río en un reporte de Radios Global Sucre.

Los contratos emergen del cobro de la póliza de seguro que el TED adquirió el 25 de junio de 2019 de la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.

La reconstrucción del edificio siniestrado iniciará el lunes 11 de agosto a cargo de la Empresa de Construcción y Servicios Irusta.

La reconstrucción se realizará con una inversión de Bs 4.340.027.44, desembolsados por la aseguradora. El contrato incluye la reconstrucción completa del edificio ubicado en la calle La Paz 505, hasta el estado que tenía antes del siniestro, en un plazo de 276 días.

El TED logró también el desembolso de Bs 162.508,19 para el pago de la supervisión de la construcción, servicio que estará a cargo de la empresa J.V. Consultora, y de Bs 2.515.810,03 por concepto de activos, suma que fue pagada a lo largo de estos años, quedando un saldo de Bs 1.642.115,16 que será erogado en los próximos días, gracias a las gestiones legales y administrativas del TED Chuquisaca.

