TED de Cochabamba garantiza proceso electoral con total normalidad y aclara supuestas irregularidades

El TED de Cochabamba hizo la distribución del 100% de las maletas electorales, tiendo en cuenta que algunas están en camino para que entren a ambientes seguro.

Fuente: ABI

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Ruth Pontejo, afirmó que se garantiza el desarrollo del proceso electoral con “total normalidad” en la llajta y aclaró supuestas irregularidades.

“Se ha hecho conversaciones con las autoridades dirigentes del lugar, ellos nos han señalado que en realidad hay un acompañamiento al material electoral, pero también se han comprometido y garantizado que el proceso electoral se va a desarrollar con total normalidad y tranquilidad”, explicó en conferencia de prensa.

Aclaró que el TED de Cochabamba hizo la distribución del 100% de las maletas electorales, tiendo en cuenta que algunas están en camino para que entren a ambientes seguro y estén resguardadas hasta mañana domingo de jornada electoral.

Respecto a la distribución del material electoral en el municipio de Arque, el TED cochabambino tuvo algunos reportes de “una zona minera que nada tiene que ver en el proceso electoral”, por lo que es un hecho aislado que no representa riesgos.

“Sin embargo por motivos previsorios el Tribunal Electoral ha dispuesto el repliegue del material a la capital del municipio de Arque para que en unas horas este material nuevamente esté en el recinto electoral sin mayores contratiempos con los efectivos de custodia correspondientes”, precisó.

Pontejo aclaró también que la distribución del material electoral se realiza en el marco de un protocolo de la cadena de custodia que efectiviza la seguridad, junto con los efectivos policiales y militares en todo el departamento de Cochabamba.