TED de La Paz inicia distribución de maletas electorales a sitios alejados; se usa monitoreo GPS y escolta

Funcionarios del TED de La Paz, militares y policías en la presentación de la distribución de las maletas electorales. Foto: TED La Paz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz comenzó este miércoles la distribución de las maletas electorales hacia las regiones más alejadas del departamento.

El vocal del TED de La Paz, Antonio Condori, informó en conferencia de prensa que el material es trasladado bajo un sistema de monitoreo en tiempo real, con cadena de custodia y resguardo militar o policial, según reportó la agencia ABI.

“El 100 por ciento de las maletas están listas y armadas con sus respectivos ítems y medidas de seguridad. Hoy entregamos las primeras cuatro, dos destinadas a Santa Rosa del Madidi y dos a Puerto Araona. Mañana (jueves) continuará la distribución hacia el resto de las regiones”, dijo Condori.

Seguimiento por GPS

El vocal detalló que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contrató a una empresa especializada en geolocalización por GPS para garantizar la correcta distribución del material electoral. El monitoreo se efectúa desde el Centro de Logística Electoral.

El traslado de las maletas está a cargo de una comisión conformada por un chofer, un custodio armado (de la Policía o las Fuerzas Armadas) y un coordinador de ruta, quien porta un celular con una aplicación que permite rastrear el vehículo en tiempo real.

“En las provincias tenemos un total de 98 rutas electorales y en el área urbana 12 rutas para La Paz y 12 para El Alto. Cada comisión es monitoreada en tiempo real desde este centro”, explicó Condori.

Agregó que cada maleta electoral contiene 42 ítems con precintos de seguridad inviolables, que solo pueden ser abiertos por los jurados electorales en las mesas de sufragio. La entrega y recepción también están sujetas a control directo del TSE.

En total, el TED de La Paz distribuirá 9.099 maletas electorales en todo el departamento, incluidas zonas rurales de difícil acceso como Esperanza del Madidi y Puerto Araona.

“El traslado cuenta con cadena de custodia, rastreo GPS, escolta policial y militar, asegurando que todo llegue en tiempo y forma a su destino”, ratificó el TED mediante un comunicado oficial.